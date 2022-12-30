'Йде підготовка до наступу на Київ': астрологиня дала прогноз щодо ходу війни

На Україну до кінця року чекають хороші новини з фронту, ЗСУ матимуть успіхи. Проте глава Кремля Володимир Путін не відмовився від планів захопити Київ.

Про це \астрологиня Яна Тимощук. "До кінця року, ті вектори, на яких ми сконцентровані зараз, можуть зіграти з нами злий жарт... Найближчим часом йде велике навантаження. Проте, можуть бути якісь хороші новини з фронту. Маємо отримати якусь зброю, очікується масове постачання. Ідуть хороші надходження для нашої країни", – зазначила астролог.

За її словами, у ЗСУ не вистачає зброї, щоб дати повну відсіч агресору, а війська Путіна готують новий наступ на Україну. Тимощук наголосила, що деяким варто переїхати з міст у села, оскільки у великих населених пунктах будуть проблеми не лише зі світлом, а й з теплом.

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"Ми маємо дуже сильний конфлікт. Це непримиренний конфлікт. Марс керує всією ситуацією. Марс – це бог війни, і підготовка йде до наступу на Київ. Люди в страху і не розуміють, що відбуватиметься. Хорошого прогнозу щодо Києва сказати не можу. Ситуація складна, чим далі йдемо в зиму, тим більше холоду. Небезпека буде з різних боків. Може готуватися наступ, але коли це станеться, сказати складно", – наголосила астролог.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.