Имел отношение к правительству: кем оказался мужчина, который в Одессе оскорбил ветерана на протезах (видео, фото)

В Одессе 3 июня 2024 года гражданская с собакой, посещавшая ветеринарную клинику, оскорбил бывшего военнослужащего Алексея Притула, работающего ветеринаром в заведении. Оказалось, что к инциденту причастен Вадим Шевеленко, ранее бывший внештатным советником вице-премьера Ольги Стефанишиной.

В Офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины сообщили "Суспильному", что Шевеленко уволили.

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Вадим Шевеленко. Источник: GANUL/Telegram Вадим Шевеленко. Источник: GANUL/Telegram

"Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, не отвечающим нашим ценностям. Ситуация должна быть решена правовым способом", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что после произошедшего в ветеринарной клинике инцидента отреагировали правоохранительные органы. Одесская областная полиция сообщила, что инцидент произошел около 10 часов в одной из ветеринарных клиник в Киевском районе Одессы.

"43-летний потерпевший обратился с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники. Принятыми мерами правоохранители установили правонарушителя и место его жительства. Им оказался 38-летний горожанин. Полицейские составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Свою вину он признал и сейчас уже извинился перед потерпевшим", – говорят в полиции.

Впоследствии в сети появилось видео разговора между Вадимом Шевеленко и Алексеем Притулой. На кадрах зафиксировано, как Шевеленко извиняется за свое поведение. Он объяснил ее тем, что будто Притула "неуместно разговаривал". Также он утверждал, что не заметил протезов вместо ног у ветерана.

Напомним еще об одном скандале: военный с собакой был вынужден ехать стоя в тамбуре поезда Киев-Чернигов.

А летом прошлого года военного не пустили в ресторан в Запорожье, чтобы не "пугал" посетителей.

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