Мав відношення до уряду: ким виявився чоловік, який в Одесі образив ветерана на протезах (відео, фото)

В Одесі 3 червня 2024 року цивільний з собакою, який відвідував ветеринарну клініку, образив колишнього військовослужбовця Олексія Притулу, що працює ветеринаром у закладі. Виявилося, що до інциденту причетний Вадим Шевеленко, який раніше був позаштатним радником віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної.

В Офісі віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України повідомили "Суспільному", що Шевеленка звільнили.

Також читайте: Люди, ви нормальні? Чому українці нападають на військових

Вадим Шевеленко. Джерело: GANUL/Telegram

"Офіс віцепрем’єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що після інциденту, який стався у ветеринарній клініці, відреагували правоохоронні органи. Одеська обласна поліція повідомила, що інцидент стався близько 10-ї години в одній із ветеринарних клінік у Київському районі Одеси.

"43-річний потерпілий звернувся із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки. Вжитими заходами правоохоронці встановили правопорушника та місце його проживання. Ним виявився 38-річний містянин. Поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Свою провину він визнав та нині вже перепросив перед потерпілим", – кажуть у поліції.

Згодом у мережі з'явилося відео розмови між Вадимом Шевеленком і Олексієм Притулою. На кадрах зафіксовано, як Шевеленко перепрошує за свою поведінку. Він пояснив її тим, що ніби Притула "недоречно розмовляв". Також він стверджував, що не помітив протезів замість ніг у ветерана.

Нагадаємо ще про один скандал: військовий із собакою був змушений їхати стоячи у тамбурі потягу Київ-Чернігів.

А влітку минулого року військового не впустили до ресторану у Запоріжжі, щоб не "лякав" відвідувачів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!