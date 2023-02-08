Имидж-консультант назвала основные ошибки при подборе одежды, 'которые легко убьют даже самых стильных'

Украинская стилистка и имидж-консультант Инна Гриненко на своей Instagram-странице показала неуместный подбор одежды, которая может испортить ваш вид. Гриненко назвала ошибки, "которые легко убьют даже самый стильный образ".

По мнению эксперта, из-за некоторых ошибок вы можете испортить свой вид, даже если наденете самые дорогие и модные вещи. Чтобы быть модными и выглядеть стильно, стоит забыть о некоторых сочетаниях базовых вещей.

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А теперь детали:

Наслоение одежды должно быть верным. Будет стильно, если вы каждый следующий элемент одежды будете надевать из более плотной ткани.

Не стоит зимой ходить без носков, с голыми лодыжками. Лучше, когда между брюками и обувью будут видны не ваши обнаженные ноги, а носки.

Верхняя одежда не должна быть "куцим", лучше выбирайте вещи свободного кроя.

Колготы тоже нужно подбирать к одежде удачно. не стоит грубые колготки поддевать под одежду из легких тканей и наоборот. Главное правило: "Тонкие колготки под одежду из тонких тканей, а плотные колготки под одежду из плотной ткани".

Не модно будет одевать и затемненные или засветленные капроновые колготки телесного цвета. Они должны повторять цвет кожи.

Если вы являетесь поклонником спортивной одежды, то позаботьтесь, чтобы она была достаточно объемной. Хорошо подойдет оверсайз.

Не стоит одевать на себя вещи из тонкого обтягивающего трикотажа.

Что касается длинных юбок или коротких брюк, то позаботьтесь, чтобы обувь была подходящей. Обувь должна либо прятаться под одежду, либо одежда должна быть такой длины, чтобы расстояние до обуви не было незначительным – чем больше, чем лучше.

По поводу скинни – не стоит их носить с обтягивающим верхом. Здесь главное правило: "Обтягивающий низ – свободный верх и наоборот".

Напомним, когда вы подбираете зимний гардероб и экспериментируете с образами, забудьте об отдельных устаревших вещах. Какие главные антитренды сезона, рассказывает UAportal.

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