Интересная комбинация вкусов: рецепт рисового пудинга с имбирем и корицей

Этот пудинг по рецепту Shuba является прекрасным вариантом десерта для завтраков или праздничного стола.

Ингредиенты:

Рис круглозернистый – 400 г

Молоко 2,8% – 250 мл

Сливки 15% – 250 мл

Яичный белок – 4 шт.

Имбирь молотый – 0.5 ч. л.

Корица молотая – 1 ч. л.

Сахар – 100 г

Изюм – 100 г

Курага – 100 г

Масло сливочное 73% – 40 г

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Замочите сухофрукты в тёплой воде на 10-15 минут. Нарежьте курагу небольшими кусочками.

Рис промойте, залейте 800 мл воды, добавьте соль и варите после закипания 15 минут на малом огне.

К рису добавьте сухофрукты, имбирь, корицу, влейте молоко и сливки и перемешайте. Готовьте на маленьком огне 10 минут. Охладите.

Взбейте белки с сахаром до пышности. Смешайте рис с белковой массой и перемешайте. Переложите смесь в форму для запекания, сверху уложите кусочки масла.

Форму поставьте на противень с водой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут.

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