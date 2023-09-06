Цікава комбінація смаків: рецепт рисового пудингу з імбирем та корицею
Цей пудинг за рецептом від Shuba є прекрасним варіантом десерту для сніданків чи святкового столу.
Інгредієнти:
Рис круглозернистий – 400 г
Молоко 2,8% – 250 мл
Вершки 15% – 250 мл
Яєчний білок – 4 шт.
Імбир мелений – 0.5 ч. л.
Кориця мелена – 1 ч. л.
Цукор – 100 г
Родзинки – 100 г
Курага – 100 г
Масло вершкове 73% – 40 г
Сіль – за смаком
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Спосіб приготуваня:
Замочіть сухофрукти у теплій воді на 10-15 хвилин. Наріжте курагу невеликими шматочками.
Рис промийте, залийте 800 мл води, додайте сіль і варіть після закипання 15 хвилин на малому вогні.
До рису додайте сухофрукти, імбир, корицю, влийте молоко і вершки й перемішайте. Готуйте на маленькому вогні 10 хвилин Охолодіть.
Збийте білки з цукром до пишності. Змішайте рис з білковою масою і перемішайте. Перекладіть суміш у форму для запікання,зверху покладіть шматочки масла.
Форму поставте на деко з водою і запікайте у розігрітій до 180 °C духовці 50 хвилин.
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