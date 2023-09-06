Цікава комбінація смаків: рецепт рисового пудингу з імбирем та корицею

Цей пудинг за рецептом від Shuba є прекрасним варіантом десерту для сніданків чи святкового столу.

Інгредієнти:

Рис круглозернистий – 400 г

Молоко 2,8% – 250 мл

Вершки 15% – 250 мл

Яєчний білок – 4 шт.

Імбир мелений – 0.5 ч. л.

Кориця мелена – 1 ч. л.

Цукор – 100 г

Родзинки – 100 г

Курага – 100 г

Масло вершкове 73% – 40 г

Сіль – за смаком

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Спосіб приготуваня:

Замочіть сухофрукти у теплій воді на 10-15 хвилин. Наріжте курагу невеликими шматочками.

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Рис промийте, залийте 800 мл води, додайте сіль і варіть після закипання 15 хвилин на малому вогні.

До рису додайте сухофрукти, імбир, корицю, влийте молоко і вершки й перемішайте. Готуйте на маленькому вогні 10 хвилин Охолодіть.

Збийте білки з цукром до пишності. Змішайте рис з білковою масою і перемішайте. Перекладіть суміш у форму для запікання,зверху покладіть шматочки масла.

Форму поставте на деко з водою і запікайте у розігрітій до 180 °C духовці 50 хвилин.

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