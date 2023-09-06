Интересная комбинация вкусов: рецепт рисового пудинга с имбирем и корицей
Этот пудинг по рецепту Shuba является прекрасным вариантом десерта для завтраков или праздничного стола.
Ингредиенты:
Рис круглозернистый – 400 г
Молоко 2,8% – 250 мл
Сливки 15% – 250 мл
Яичный белок – 4 шт.
Имбирь молотый – 0.5 ч. л.
Корица молотая – 1 ч. л.
Сахар – 100 г
Изюм – 100 г
Курага – 100 г
Масло сливочное 73% – 40 г
Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
Замочите сухофрукты в тёплой воде на 10-15 минут. Нарежьте курагу небольшими кусочками.
Рис промойте, залейте 800 мл воды, добавьте соль и варите после закипания 15 минут на малом огне.
К рису добавьте сухофрукты, имбирь, корицу, влейте молоко и сливки и перемешайте. Готовьте на маленьком огне 10 минут. Охладите.
Взбейте белки с сахаром до пышности. Смешайте рис с белковой массой и перемешайте. Переложите смесь в форму для запекания, сверху уложите кусочки масла.
Форму поставьте на противень с водой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут.
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