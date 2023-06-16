Искусственный интеллект провел богослужение в церкви в Германии (видео)

В лютеранской церкви Святого Павла в немецком городе Фюрт нейросеть с искусственным интеллектом ChatGPT легко заменила проповедника и провела службу для 300 прихожан. Автором эксперимента с виртуальным проповедником стал профессор философии и теологии Венского университета Йонас Циммерлейн.

По его текстовым запросам нейросеть сгенерировала 40-минутную речь священника, озвучила речь, создала несколько аватарок проповедников, а также создала музыкальное сопровождение мероприятия и совместной молитвы, сообщает издание Decrypt.

Читайте также: Результат всех шокировал: искусственный интеллект попросили нарисовать историю мира (видео)

Чат-бот также сгенерировал "разговорный" девиз проповеди - "Самое время".

Издание сообщает, что прихожане по-разному отреагировали на сгенерированную ИИ проповедь. Одни с восторгом восприняли язык машины, а другие даже отказались произносить слово "аминь" в положенных местах во время речи "искусственных священников".

Хайдероза Шмидт, 54-летний IT-специалист, прокомментировала это событие так: "Проповеди под руководством искусственного интеллекта не хватает тепла и страстей, которые обычно ассоциируются с человеческим пастором".

Она добавила, что созданные ИИ аватары не проявляли никаких эмоций, не испытывали языка тела и говорили настолько быстро и монотонно, что было сложно сосредоточиться на их словах.

Ранее учёный из США Элиэзер Юдковский предупредил об опасности искусственного интеллекта и призывает отключить любые нейросети для спасения человечества. Он утверждает, что результатом создания сверхразумного ИИ будет гибель всех на Земле.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!