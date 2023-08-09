К ущербу и потере любви: почему нельзя шить на ночь

О том, почему не стоит шить после заката, расскажут народные приметы, информирует Ukr.Media.

Согласно приметам, шитье после заката может привести к финансовым потерям. Особенно это касается шитья по вечерам при плохом освещении.

Еще одна примета предупреждает о возможном влиянии дьявола при шитье ночью. Острые предметы могут привести к потере финансов и ухудшить состояние здоровья.

Некоторые приметы утверждают, что шитье ночью может повлиять на личные отношения, привести к потере любви или разочарованию.

Шитье после заката может стать причиной многих бытовых трудностей, поэтому желательно отложить его на утро.

Другая примета предупреждает, что шитье ночью одежды, которая должна быть одета на следующий день, может привести к увеличению трудностей и испытаний. Иными словами, ночное шитье не доставляет радости, а лишь способствует возникновению трудностей.

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Также шитье в поздние часы ночи может вызвать неприятные сновидения или кошмары.

Шитье для детей в ночное время может привести к риску болезней. По примете, не следует шить или зашивать детские вещи в ночное время, чтобы предотвратить возможные проблемы у детей.

Наши предки избегая ночного шитья, пытались сохранить свою удачу. Также в прошлом запрещалось зашивать одежду или пришивать пуговицы ночью, если владелец одежды намеревался отправиться в далекое путешествие утром.

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