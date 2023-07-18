Кабмин одобрил проект восстановления Каховской ГЭС: подробности

Кабинет министров Украины принял решение построить Каховскую ГЭС, которые взорвали российские оккупанты. Правительство одобрило экспериментальный проект.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания правительства. По его словам, проект рассчитан на два года.

"Сегодня правительство утверждает постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которое взорвали россияне. Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления", – отметил он.

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Премьер отметил, что второй этап начнется после деоккупации территорий. В частности, тогда начнутся работы по строительству.

"Координировать проект Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное "Укргидроэнерго". Решение о подготовке к восстановлению принято после консультаций с экспертами и специалистами", – пояснил Шмигаль.

Он убежден, что восстановление Каховской гидроэлектростанции приумножит экономический потенциал Украины как в аграрной, так и в энергетической сфере.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

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