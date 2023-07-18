Кабмін ухвалив проєкт відбудови Каховської ГЕС: подробиці

Кабінет міністрів України ухвалив відбудувати Каховську ГЕС, які підірвали російські окупанти. Уряд схвалив експериментальний проєкт.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, проєкт розрахований на два роки.

"Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення", – зазначив він.

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Прем'єр вказав, що другий етап розпочнеться після деокупації територій. Зокрема, тоді почнуться будівельні роботи.

"Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго". Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами", – пояснив Шмигаль.

Він переконаний, що відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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