Як виглядає затоплена Херсонщина на наступний день після підриву Каховської ГЕС (фото, відео)

7 червня, згідно з повідомленням очільника Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Прокудіна, рівень води внаслідок пошкодження дамби Каховської ГЕС очікується зростати приблизно на один метр протягом наступних 20 годин.

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Очільник Херсонської ОВА зазначив, що протягом минулої ночі не відбулося жодних надзвичайних подій, і інтенсивність підтоплення поступово зменшується. Однак через серйозні пошкодження дамби очікується приріст води. Прогнозується, що рівень води збільшиться приблизно на один метр протягом наступних 20 годин.

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За словами Прокудіна, підтоплення почалося у Білозерській громаді цієї ночі. Раніше вода туди не досягала. На правобережній Херсонщині загалом затоплено 1852 будинки на ранок.

ОВА активно займається наданням допомоги постраждалим. Прокудін підкреслив, що всі зусилля спрямовані на надання допомоги людям, які опинилися в зоні підтоплення. За його словами, протягом ночі до влади звернулися 13 людей, з яких 5 живуть на лівобережжі.

Процес евакуації жителів триває. Прокудін повідомив, що на ранок евакуйовано 1457 людей. Зокрема, з мікрорайону Корабель в Херсоні було евакуйовано 1286 осіб. Тільки зранку допомогу забезпечили ще 10 людям, які потребували евакуації з цього району.

Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

В Укргідроенерго заявили, що відновити дамбу Каховської ГЕС не вдасться, вона повністю зруйнована.

У МАГАТЕ поки не помітили загроз для Запорізької АЕС, агенція заявила про постійний моніторинг ситуації.

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