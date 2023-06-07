Как выглядит затопленная Херсонщина на следующий день после подрыва Каховской ГЭС (фото, видео)

7 июня, согласно сообщению главы Херсонской областной военно-гражданской администрации Александра Прокудина, уровень воды в результате повреждения дамбы Каховской ГЭС ожидается расти примерно на один метр в течение следующих 20 часов.

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Глава Херсонской ОВА отметил, что в минувшую ночь не произошло никаких чрезвычайных событий, и интенсивность подтопления постепенно уменьшается. Однако из-за серьезных повреждений дамбы ожидается прирост воды. Прогнозируется, что уровень воды увеличится примерно на один метр в течение следующих 20 часов.

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По словам Прокудина, подтопление началось в Белозерской общине в эту ночь. Раньше вода туда не достигала. На правобережной Херсонской области затоплено 1852 дома на утро.

ОВА активно занимается оказанием помощи пострадавшим. Прокудин подчеркнул, что все усилия направлены на оказание помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления. По его словам, за ночь к власти обратились 13 человек, из которых 5 живут на левобережье.

Процесс эвакуации жителей продолжается. Прокудин сообщил, что к утру эвакуированы 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабль в Херсоне было эвакуировано 1286 человек. Только утром помощь обеспечили еще 10 людям, нуждающимся в эвакуации из этого района.

Напомним, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

В Укргидроэнерго заявили, что восстановить дамбу Каховской ГЭС не удастся, она полностью разрушена.

В МАГАТЭ пока не заметили угроз для Запорожской АЭС, агентство заявило о постоянном мониторинге ситуации.

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