Кабмин отменил пеню за несвоевременную оплату за газ для ряда украинцев

Кабинет министров Украины принял решение частично отменить штрафы и пеню за несвоевременную оплату за газ. В частности, правительство приняло порядок подтверждения обстоятельств, которые являются основанием для отмены штрафа.

Об этом говорится в постановлении №88 на правительственном портале. Эти обстоятельства будут действовать до окончания военного положения.

Отмечается, что основанием для неначисления пени за несвоевременную оплату за газ есть следующие обстоятельства:

многоквартирный дом, в котором создан ОСМД, жилищно-строительный кооператив и т.п., размещался на временно оккупированной территории;

здание размещалось (или размещается) на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий;

не менее 30% общей жилой площади дома признано непригодным для проживания в результате военных (боевых) действий.

Читайте также: Кто может официально не платить за доставку газа

Уточняется, что постановление Кабмина касается только счетов ОСМД, жилищно-строительных кооперативов, других уполномоченных совладельцев.

Решение правительства также будет действовать в течение полугода после того, как военное положение в Украине будет отменено.

Напомним, ранее газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в 2023 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !