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Економіка

Кабмін скасував пеню за невчасну оплату за газ для низки українців

Максим Карпенко

Кабмін скасував пеню за невчасну оплату за газ для низки українців

Кабінет міністрів України ухвалив рішення частково скасувати штрафи та пеню за невчасну оплату за газ. Зокрема, в уряд ухвалили порядок підтвердження обставин, які є підставою для скасування штрафу.

Про це йдеться у постанові №88 на Урядовому порталі. Ці обставини будуть чинними до закінчення воєнного стану.

Зазначається, що підставою для не нарахування пені за невчасну оплату за газ є наступні обставини:

  • багатоквартирний будинок, у якому створено ОСББ, житлово-будівельний кооператив тощо, розміщувався на тимчасово окупованій території;
  • будівля розміщувалась (або розміщується) на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій;
  • щонайменше 30% загальної житлової площі будинку визнано непридатним для проживання унаслідок воєнних (бойових) дій.

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Уточнюється, що постанова Кабміну стосується лише рахунків ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, інших уповноважених співвласників.

Рішення уряду також діятиме протягом пів року після того, як воєнний стан в Україні скасують.

Нагадаємо, раніше газопостачальні компанії оприлюднили ціни на газ у 2023 році.

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Економіка