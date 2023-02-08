Кабмін скасував пеню за невчасну оплату за газ для низки українців

Кабінет міністрів України ухвалив рішення частково скасувати штрафи та пеню за невчасну оплату за газ. Зокрема, в уряд ухвалили порядок підтвердження обставин, які є підставою для скасування штрафу.

Про це йдеться у постанові №88 на Урядовому порталі. Ці обставини будуть чинними до закінчення воєнного стану.

Зазначається, що підставою для не нарахування пені за невчасну оплату за газ є наступні обставини:

багатоквартирний будинок, у якому створено ОСББ, житлово-будівельний кооператив тощо, розміщувався на тимчасово окупованій території;

будівля розміщувалась (або розміщується) на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій;

щонайменше 30% загальної житлової площі будинку визнано непридатним для проживання унаслідок воєнних (бойових) дій.

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Уточнюється, що постанова Кабміну стосується лише рахунків ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, інших уповноважених співвласників.

Рішення уряду також діятиме протягом пів року після того, як воєнний стан в Україні скасують.

Нагадаємо, раніше газопостачальні компанії оприлюднили ціни на газ у 2023 році.

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