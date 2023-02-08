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Экономика

Кабмин отменил пеню за несвоевременную оплату за газ для ряда украинцев

Максим Карпенко

Кабмин отменил пеню за несвоевременную оплату за газ для ряда украинцев

Кабинет министров Украины принял решение частично отменить штрафы и пеню за несвоевременную оплату за газ. В частности, правительство приняло порядок подтверждения обстоятельств, которые являются основанием для отмены штрафа.

Об этом говорится в постановлении №88 на правительственном портале. Эти обстоятельства будут действовать до окончания военного положения.

Отмечается, что основанием для неначисления пени за несвоевременную оплату за газ есть следующие обстоятельства:

  • многоквартирный дом, в котором создан ОСМД, жилищно-строительный кооператив и т.п., размещался на временно оккупированной территории;
  • здание размещалось (или размещается) на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий;
  • не менее 30% общей жилой площади дома признано непригодным для проживания в результате военных (боевых) действий.

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Уточняется, что постановление Кабмина касается только счетов ОСМД, жилищно-строительных кооперативов, других уполномоченных совладельцев.

Решение правительства также будет действовать в течение полугода после того, как военное положение в Украине будет отменено.

Напомним, ранее газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в 2023 году.

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Экономика