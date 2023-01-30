Как быстро и легко избавиться от коричневых пятен от чая и кофе на чашках

Такие напитки, как чай или кофе, часто оставляют темные следы на чашке, с которыми не всегда может справиться посудомойка. Эти пятна плохо отмываются иногда и во время ручной мойки.

Темные круги на чашках оставляют танин и кахетин. Эти дубильные вещества влияют на крепость напитков.

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Чтобы предотвратить появление налета на чашке, можно добавлять в напиток молоко, которое вяжет эти дубильные вещества, снижая их концентрацию и предотвращает возникновение пятен. Однако, если не поклонник чая или кофе с молоком, то можно либо смириться с темными пятнами на кружках, либо же их время от времени отмывать.

Как и чем очистить чашки

Первый способ – используя уксус. Налейте в кружку горячей воды и добавьте немного уксуса, перемешайте и оставьте на ночь. Когда вы помоете посуду на следующий день, пятно от чая исчезнет.

Лимонный сок – сбрызните чашку соком лимона и оставьте на время. Пятно легко вымывается губкой.

Пищевая сода – натрите на пятна на чашке и подождите несколько минут. Смочите губку в воде и протрите чашку. Хорошо ополосните ее и поставьте сохнуть.

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