Як швидко та легко позбутися коричневих плям від чаю та кави на чашках

Такі напої як чай або кава часто залишають темні сліди на чашці, з якими не завжди може впоратися посудомийка. Ці плями погано відмиваються інколи й під час ручного миття.

Темні кола на чашках залишають по собі танін та кахетин. Ці дубильні речовини впливають на міцність напоїв.

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Щоб запобігти появі нальоту на чашці, можна додавати в напій молоко, яке в'яже ці дубильні речовини, знижуючи їхню концентрацію та запобігає виникненню плям. Однак, якщо не прихильник чаю або кави з молоком, то можна або змиритися з темними плямами на кухликах, або ж їх час від часу відмивати.

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Як та чим очистити чашки

Перший спосіб – використовуючи оцет. Налийте в кухоль гарячої води та додайте трохи оцту, перемішайте та залиште на ніч. Коли ви помиєте посуд наступного дня, пляма від чаю зникне.

Лимонний сік – збризніть чашку соком лимона та залиште на деякий час. Пляма легко вимиється губкою.

Харчова сода – натріть нею на плями на чашці та зачекайте кілька хвилин. Змочіть губку у воді та протріть чашку. Гарно сполосніть її та поставте сохнути.

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