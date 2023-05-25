Как быстро и удобно оплатить услуги потребления газа: объяснение Нафтогаз

Как быстро и удобно оплатить услуги потребления газа

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" обратилась к своим клиентам с предложением удобного и оперативного способа оплаты услуги за потребление природного газа. Эта информация была опубликована в пресс-службе компании в социальных сетях.

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Согласно сообщению, уже более 3,5 миллионов украинцев пользуются личным кабинетом на my.gas.ua, предлагаемым "Нафтогазом Украины". Это стало возможным благодаря удобству, легкости, безопасности и возможности использовать его дистанционно.

Посредством my.gas.ua потребители могут просматривать историю оплат и потребления ресурса. Кроме того, они имеют доступ к следующим функциям:

получение счетов и осуществление оперативной оплаты;

Просмотр актов сверок;

получение справок о состоянии счета;

Получение справок о льготах и жилищных субсидиях.

Для регистрации на my.gas.ua компания предоставила ссылку, а также привела пошаговую инструкцию. Для регистрации необходимо выполнить следующие шаги:

Зайти на страницу, указанную в ссылке ; Нажать кнопку "Личный кабинет"; Выбрать пункт "Зарегистрироваться"; Ввести номер лицевого счета (девятизначный номер, который можно найти в бумажной платежке) и три первые буквы фамилии; Выбрать удобный способ регистрации: через Google, Facebook, электронную почту или телефонный номер; Создать пароль, который должен содержать восемь символов, включая прописные и строчные латинские буквы и цифры (например, Naftogas22); Пройти дополнительную верификацию с помощью телефонного номера.

Компания подчеркнула, что после успешной регистрации пользователи получают личный кабинет в "Нефтегазе". При возникновении ошибок рекомендуется попытаться перезагрузить страницу.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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