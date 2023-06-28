Как быстро избавиться от волос, застрявших в трубах

Как прочистить трубы в ванной – забилась канализация – что делать

Часто ливень в душе или ванной может быть засорен из-за попадающих туда волос. Прочистить трубы можно без едких химических средств или дорогостоящих специальных инструментов.

На самом же деле вы можете сделать небольшой инструмент для спасения своими руками. Об этом пишет издание Sante Plus.

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Для этого возьмите обычную металлическую проволоку, согните один конец, чтобы получился небольшой крючок. А теперь, набравшись терпения и ловкости, продвиньте его в ливень, аккуратно поворачивая. Постепенно волосы начнут запутываться вокруг крючка, и вы сможете вытащить его. Но не удивляйтесь, когда вытащите массу волос.

Если вы будете периодически использовать этот метод, то вы избежите скопления волос внутри трубы. Также это поможет предотвратить более серьезную и сложную закупорку, которая, вероятно, потребует помощи специалиста.

Впрочем, будьте очень осторожны во время этой операции, потому что провод может поцарапать щекотливую поверхность или даже застрять внутри. Поэтому слишком глубокого не погружайтесь в канализацию.

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Если этот способ не помог, используйте химический разблокировщик. Но необходимо соблюдать определенные меры предосторожности: не используйте химические продукты без защитных перчаток и прежде всего внимательно следуйте инструкциям по эксплуатации.

Засыпьте продукт в канализацию, подождите около 10-15 минут, пока сработает разблокировщик. После этого вылейте горячую воду в канализацию и проверьте, хорошо ли она работает. Если удивление все же укупорено, повторяйте операцию до желаемого результата. Но будьте осторожны, лучше избегать злоупотреблений химическими очистителями в трубах, потому что они могут навредить дренажной системе вашего дома.

Также для прочистки труб можете использовать вантуз. Это очень практичный инструмент для очистки забитых сливных труб с помощью давления воды.

Как предотвратить попадание волос в сифон

Чтобы избежать непроходимости слива, конечно, существуют определенные профилактические меры, которые очень легко применять. Вот некоторые из них:

1. Установите сливную крышку. Приобретите сливной фильтр в любом магазине или магазине товаров для дома. Поместите его в душ и ванную по всему дому.

Еще лучше, попробуйте купить дренажные сетки, специально предназначенные для ловли волос.

2. Не допускайте соскальзывания волос в раковине и душе. Для этого заведите привычку расчесывать волосы, чтобы они не выпали во время мытья.

3. Одновременно промывайте ливни. Наполните каждую ванную или раковину теплой водой и попросите кого-нибудь стать рядом с ней. Должна быть синхронизация: вы должны одновременно открывать ливни и спускать унитаз для одновременного смыва.

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