Как быстро очистить сгоревший жир, сажу и копоть из шампуров, мангала или решетки

С потеплением все больше людей выбирается на природу, где жарят шашлык. Для этого используются решетки, шампуры и мангал.

После использования там образуется копоть, сажа и оседает сгоревший жир. К счастью, есть два простых способа быстро их очистить.

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Способ 1: вода + моющее средство

Самый простой способ – это помыть жирную утварь с использованием обычных моющих средств, которые есть на каждой кухне. Просто погрузите их в воду, добавьте моющее средство и тщательно очистите губкой для удаления грязи.

Если въелся жир, залейте решетку, шампуры на 15 минут кипятком и добавьте моющее средство. После этого можете мыть губкой.

Не менее эффективно очистка уксусом, который нужно смешать в пропорции 1:1 и нанести на поверхность. Оставьте на несколько минут, а затем с помощью губки или скребка нужно очистить копоть и жир. После нужно промыть еще раз под проточной водой.

Если суперсильное загрязнение, то к уксусу добавьте еще соду. Лучше всего сложите шампуры и решетку в большой пакет, налейте туда стакан уксуса и столько же соды. Плотно завяжите, чтобы внутрь не попал воздух и оставьте на всю ночь. Утром промойте водой и протрите.

Также можете попробовать популярный напиток Coca-Cola, который тоже нужно залить в пакет с жирными предметами. Оставьте на 30 минут, а затем еще разработайте щеткой.

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Способ 2: костер и лук

Удалить копоть и жир можно с помощью костра, в который нужно положить шампуры и решетку. Держите на огне эти принадлежности до тех пор, пока остатки пищи не превратятся в уголь. После того как остынет, удалите остатки щеткой. После вымойте в воде.

На природе можете попытаться очистить грязную решетку и шампуры луком. Наколите половинку луковицы на вилку и пройдитесь срезом по тем местам, которые загрязнены. Но это подходит только для свежего загрязнения.

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