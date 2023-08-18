Как быстро почистить запеченные баклажаны и не обжечься: совет шеф-повара (видео)

Если вы всегда мечтали приготовить блюдо из этого вкусного овоща, но боялись момента очищения, то пора изучить простой и эффективный способ от шеф-повара.

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Андрей Величко – выдающийся кулинарный мастер, прошедший обучение в Институте Поля Бокюза, известного основателя "новой французской кухни". Его умение и талант делать вкусные блюда поразили многих, и теперь он делится полезными советами и рецептами со поклонниками кулинарного искусства на своей странице в Facebook.

В недавнем видео Андрей Величко продемонстрировал простой и эффективный способ очищения запеченных баклажанов, используя только ложку. Он отметил важность предварительного сжигания кожуры баклажана во время запекания.

Таким образом, даже если вы раньше избегали баклажанов из-за их обработки, этот простой трюк от шеф-повара может вдохновить вас на новые кулинарные эксперименты. Теперь приготовление блюд с баклажанами станет еще более простым и увлекательным занятием.

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