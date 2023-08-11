Как быстро приготовить сало в чесночном маринаде: простой рецепт
Обычное соленое сало уже не столь интересно? Хотите добавить пикантности вашему любимому борщу или создать ароматную закуску? Есть для вас вкусный рецепт – сало в чесночном маринаде. Это простое блюдо придаст невероятную глубину вкуса и сделает ваше сало незабываемым.
Рецептом поделились в Shuba. Отметили, что для приготовления вам понадобится всего 20 минут вашего времени.
Для приготовления этого ароматного сала вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Сало – 400 г.
- Соль – 120 г.
- Горчица (семена) – 1 ч. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Черный перец (горошек) – 5 шт.
- Душистый перец (горошек) – 3 шт.
- Вода – 700 г.
- Чеснок (зубчики) – 4 шт.
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Приготовление:
- Положите в кастрюлю все специи – горчицу, лавровый лист, черный и душистый перец. Добавьте соль и залейте водой.
- Разогрейте кастрюлю на сильном огне и доведите до кипения. Убавьте огонь и проварите 5 минут, далее снимите с огня и дайте немного остыть.
- В теплый маринад добавьте измельченный чеснок и оставьте полностью.
- Положите несоленое сало в банку и залейте его маринадом вместе со специями. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на 3 дня.
- После маринования обсушите сало и слегка подморозьте его перед подачей.
Такое ароматное и вкусное сало станет достойным дополнением к любому столу. Вы можете употреблять его в качестве закуски, добавлять в борщ или подавать на бутербродах.
Напомним, ранее мы рассказывали о правилах, соблюдение которых поможет сэкономить сало свежим и ароматным.
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