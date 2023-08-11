Как быстро приготовить сало в чесночном маринаде: простой рецепт

Обычное соленое сало уже не столь интересно? Хотите добавить пикантности вашему любимому борщу или создать ароматную закуску? Есть для вас вкусный рецепт – сало в чесночном маринаде. Это простое блюдо придаст невероятную глубину вкуса и сделает ваше сало незабываемым.

Рецептом поделились в Shuba. Отметили, что для приготовления вам понадобится всего 20 минут вашего времени.

Для приготовления этого ароматного сала вам понадобятся следующие ингредиенты:

Сало – 400 г.

Соль – 120 г.

Горчица (семена) – 1 ч. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Черный перец (горошек) – 5 шт.

Душистый перец (горошек) – 3 шт.

Вода – 700 г.

Чеснок (зубчики) – 4 шт.

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Приготовление:

Положите в кастрюлю все специи – горчицу, лавровый лист, черный и душистый перец. Добавьте соль и залейте водой. Разогрейте кастрюлю на сильном огне и доведите до кипения. Убавьте огонь и проварите 5 минут, далее снимите с огня и дайте немного остыть. В теплый маринад добавьте измельченный чеснок и оставьте полностью. Положите несоленое сало в банку и залейте его маринадом вместе со специями. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на 3 дня. После маринования обсушите сало и слегка подморозьте его перед подачей.

Такое ароматное и вкусное сало станет достойным дополнением к любому столу. Вы можете употреблять его в качестве закуски, добавлять в борщ или подавать на бутербродах.

Напомним, ранее мы рассказывали о правилах, соблюдение которых поможет сэкономить сало свежим и ароматным.

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