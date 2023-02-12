Как чистить стиральную машину, чтобы прослужила дольше: простой лайфхак

Стиральные машины, как и большинство бытовой техники, нуждаются в регулярном уходе. Процедуру чистки стирали нужно делать хотя бы раз в месяц, тогда прибор прослужит вам еще долго и будет хорошо стирать вещи.

Стилист по интерьеру Лиз Амайя поделилась с изданием Express полезным советом, который обеспечит идеальную стирку. Из-за постоянной стирки в машинке накапливается грязь, мелкий мусор, остатки порошка и кондиционера для белья. Если долго не чистить машинку, то в ней может появиться даже плесень.

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Чтобы почистить стиральную машинку, положите 2 таблетки для мытья посуды в пустой барабан и запустите горячий цикл стирки. По словам Лиз, таблетки проделают всю работу за вас. К тому же, такой метод также лишит технику любых неприятных запахов.

Есть еще один способ почистить машинку, добавив в лоток для порошка половину чашки соды или одну чашку столового уксуса. Однако этот способ подходит не для всех машин, перед применением следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации техники.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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