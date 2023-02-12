Як чистити пральну машину, щоб прослужила довше: простий лайфхак

Пральні машини, як і більшість побутової техніки, потребує регулярного догляду. Процедуру чищення пралки треба робити хоча б раз на місяць, тоді прилад прослужить вам ще довго і добре пратиме речі.

Стиліст по інтер'єру Ліз Амайя поділилася з виданням Express корисною порадою, яка забезпечить ідеальне прання. Через постійне прання в машинці накопичується бруд, дрібне сміття, залишки порошку та кондиціонера для білизни. Якщо довго не чистити машинку, то в ній може з'явитись навіть цвіль та пліснява.

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Щоб почистити пральну машинку, покладіть 2 таблетки для миття посуду в порожній барабан і запустіть гарячий цикл прання. За словами Ліз, таблетки зроблять всю роботу за вас. До того ж такий метод також позбавить техніку будь-яких неприємних запахів.

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Є ще один спосіб почистити машинку, додавши в лоток для порошку половину чашки соди або одну чашку столового оцту. Проте цей спосіб підходить не для всіх машин, перед застосуванням слід ознайомитися з інструкцією з експлуатації техніки.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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