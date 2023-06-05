Как делать закрутки, чтобы банки не "стреляли": советы по консервации овощей
Сохранение огурцов на зиму путем их консервации очень распространенным и популярным процессом среди хозяек. Однако нередко возникают проблемы, такие как взрывы банок или ухудшение качества содержимого из-за неправильного проведения этого процесса. В этом материале можно найти полезные советы о консервации огурцов и различных методах стерилизации банок.
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Правильный способ консервации огурцов, предотвращающий взрывы банок
Важно залить банку полностью приготовленным раствором, заполняя ее до краев, чтобы избежать доступа воздуха. В противном случае это может привести к быстрому размножению аэробных бактерий.
Одной из часто причин попадания воздуха в закрутку есть проблемы с закаточной машинкой, из-за чего крышки недостаточно герметично закрываются. Это может привести к порче заготовки и потере ее качества. Чтобы проверить герметичность, достаточно перевернуть готовую закрутку вверх ногами и наблюдать, появляются ли пузыри.
Также могут быть нарушения в технологии приготовления рассола или маринада. Если у них отсутствуют основные консерванты, такие как соль, сахар и уксус, то содержимое может ослабеть, а огурцы со временем портятся.
Нарушение технологии стерилизации банок может приводить к остатку микроорганизмов на внутренних стенках. Даже если стерилизация проводится правильно, задержка в укладке заготовок внутрь банок может повлечь за собой явление бактерий на поверхности.
Следует также учитывать, что качество самого огурца тоже имеет значение. Не рекомендуется убирать урожай в дождливую погоду, а перед началом консервации необходимо замачивать огурцы в воде в течение 3 часов и тщательно промывать их. Если замечаете какие-либо признаки гнили, такие огурцы не следует использовать для консервации.
Идеально сохранившаяся консервация имеет прозрачный, а не мутный вид. Однако не стоит сразу отбрасывать закрутку, если заметили помутнение. Недавно закрученные закатки можно употреблять в пищу, если они имеют нормальный вкус, но старые огурцы в помутневшем рассоле нежелательно употреблять, поскольку это может привести к риску ботулизма.
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Стерилизация заготовок является важным шагом в процессе консервации, что помогает сберечь продукты на длительный срок. Ниже приведены несколько методов стерилизации, которые можно использовать на дому:
- Стерилизация в кастрюле с водой:
- На дно кастрюли уложите кусок ткани.
- Разместите стеклянные банки в кастрюле так, чтобы горловины были сверху.
- Добавьте воду в кастрюлю так, чтобы она почти полностью покрыла банки.
- Поставьте кастрюлю с банками на огонь и нагрейте до кипения.
- Продолжайте кипятить на медленном огне в течение 15 минут.
- Стерилизуйте таким же образом и крышки банок.
- Выньте банки из кастрюли и закройте крышками.
- Стерилизация банок паром:
- Для этого метода требуется широкая кастрюля, металлическая решетка и стеклянные банки.
- Нагрейте воду в кастрюле до кипения.
- Разместите металлическую решетку на дне кастрюли и поместите банки на решетку с горловинами вниз.
- Конденсат появляется на внутренней поверхности банок, и этот процесс будет длиться 6-10 минут.
- Снимите банки с решетки и поставьте их в таком же положении на чистую полотенцевую подкладку.
- Стерилизация в кастрюле:
- Этот способ подходит для маленьких заготовок.
- Разложите горячие заготовки по чистым банкам.
- Накройте банки крышками, неплотно закрывая их.
- Перенесите заполненные банки в кастрюлю с теплой водой.
- Вода должна покрывать большую часть банок, но не попадать внутрь во время кипения.
- Банки объемом 0,5 литра следует кипятить в течение 15 минут, 1-литровые – в течение получаса.
- После кипячения извлеките банки и тут же закройте крышками.
- Стерилизация в духовке:
- Этот метод быстро и позволяет стерилизовать банки за 10-30 минут.
- Разместите вымытые банки в духовке на нескольких сантиметрах друг от друга (можно ставить на дно или на горлышко).
- Зажгите духовку на низкий режим (приблизительно +50 градусов) и удерживайте банки при такой температуре в течение 5-10 минут.
- Увеличьте температуру до +180 градусов и удерживайте банки в духовке еще в течение 5-10 минут.
- Для стерилизации металлических крышек без резинового кольца в духовке уходит 10 минут.
- Время стерилизации для банок зависит от их объема (0,5-0,75 литра – 10 минут, 1 литр – 15 минут, 1,5-2 литра – 20 минут, 3 литра – полчаса).
- После завершения стерилизации выключите духовку и немного откройте дверцу.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.
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