Как и когда высаживать лук весной: посевной календарь

Как правило, большинство огородников рекомендует сажать лук-севок, когда почва еще влажная. Считается, что он во влажной почве лучше идет в рост.

Что касается температурных и климатических условий, то высадкой рекомендуется, когда температура воздуха станет стабильной, то есть не будет резких перепадов дневных и ночных температур. Или – когда ночью установится стабильно выше +5 градусов. При таких условиях высаживают мельчайшие сеялки, а через несколько дней – большие.

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Опытные огородники говорят, что посадку лука лучше организовывать в конце апреля. Выбирать для высадки лучше почву, где в предыдущем году росли огурцы, картофель, капуста, тыква или сидераты.

Независимо от того, будете ли вы сажать севок или луковицы репчатой, подготовительные процессы на огороде проводятся одинаково. Посадочный материал следует хранить в теплой комнате, где температура воздуха не превышает +20 градусов (за 30 дней до высадки). Если есть поместить луковицы в прохладу, после последующей посадки растение пойдет в стрелку.

После пребывания в тепле посадочный материал на 2 недели выносят на улицу и просматривают луковицы, чтобы они не имели видимых следов гнили или повреждений. Нужно также снять сухие чешуйки и обрезать подсохшие хвостики. При этом нужно быть очень осторожными, чтобы не повредить зеленые побеги.

А еще желательно за 12 часов до посадки положить посадочный материал в емкость с теплой водой, чтобы они быстрее проросли.

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Высаживать лук нужно в строчках. Расстояние между луковицами – около 10 см, а между строчками 7 см. Перед заделыванием лунки присыпают древесной золой.

Важные советы:

Лук не будет расти в глинистом грунте. Если у вас нет других вариантов, можно дополнить такую землю песком или торфом.

Кислую почву желательно раскислить с помощью доломитовой муки.

Место выращивания лука должно быть солнечным.

Перед высадкой перекопайте землю и удобрите перегноем или компостом.

Втыкать лук в землю рекомендуется на глубину около 1-2 см.

Волов для роста лука очень важен, не допускайте пересыхания почвы.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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