Как кадры из звездных войн: бойцы ВСУ показали зрелищное видео боя украинских БМП на Бахмутском направлении

Украинские бойцы с помощью боевых машин пехоты уничтожают врага на Бахмутском направлении. Кадрамы работы защитников поделилось украинское Минобороны.

Оборонное ведомство опубликовало кадры, как наши бойцы отстаивают страну на БПМ. Видео появилось в Телеграм-канале Министерства обороны Украины 19 февраля.

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Отмечается, что на этом видео показана работа бойцов 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

"Зрелищное видео работы БМП-2 разных подразделений 93-й бригады Холодный Яр. Сейчас на Бахмутском направлении бронегруппы играют выдающуюся роль в поддержке пехоты. Это сложная и чрезвычайно рискованная работа, ведь экипажи обычно ведут огонь по врагу в упор", - прокомментировали.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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