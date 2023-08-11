Как канцелярская резинка может решить проблему с волосами в ванной

Чистота и нормальный водосток в душе – важные аспекты комфортного быта. Проблема ушиба слива, особенно от волос, часто беспокоит многих, но существует простой и эффективный способ избежать этого с помощью небольшой канцелярской резинки.

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Особенно актуальна эта проблема становится для девушек с длинными волосами, пишет издание Новости.LIVE. После каждого душа волосы остаются на разных поверхностях, и особенно часто это касается слива. Волосы образуют изгородь, которая может осложнить отток воды.

Способ, который помогает избежать ушиба слива, довольно прост. Вместо сеточки или других сложных методов, вы можете воспользоваться обычной канцелярской резинкой. Чтобы это сделать, достаточно поместить резинку в ливень. Таким образом, она задержит волосы и другие частицы мусора, не допуская их попасть в трубы.

После каждого использования душа важно забрать резинку вместе с собранными волосами и мусором. Особым преимуществом этого метода является то, что резинку можно сразу выбросить в помойку, избежав необходимости мытья и контакта с мокрыми волосами.

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