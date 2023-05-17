Как не потерять субсидию из-за ошибки в декларации

Чтобы продолжить получать субсидию на оплату коммунальных платежей в период, когда отопление не требуется, некоторым лицам нужно снова подать заявление и документы. Один из важных документов – право на доходы. Если в этой декларации обнаружены ошибки, это может привести к отказу в предоставлении льгот, но есть возможность исправить неправильные данные. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

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Если обнаружено несоответствие в декларации, уполномоченный орган уведомляет заявителя об этом. Это может быть сделано лично или путем отправки SMS-сообщения, по электронной почте, через веб-портал Пенсионного фонда или через сервис "Действие".

Для устранения ошибки заявитель может подать новую декларацию или дополнить первую. Важно помнить, что на это дается 30 календарных дней со дня подачи декларации. В случае заболевания заявителя этот срок может быть продлен, однако необходимо предоставить соответствующие медицинские документы, подтверждающие болезнь.

Если заявитель не исправит ошибку в декларации своевременно, ему будет отказано в назначении субсидии. Уведомление об отказе будет отправлено заявителю в течение трех календарных дней под личную подпись. В этом сообщении будут указаны причины отказа и процедура обжалования решения.

В случае вступления в силу военного положения заявителя также могут сообщить об отказе в назначении субсидии по телефону. В этом случае соответствующая запись об информировании заявителей будет внесена в журнал регистрации.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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