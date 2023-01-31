Как не стоит пользоваться телефоном во время холодов, чтобы он нормально работал

Чтобы ваш смартфон пережил зиму, нужно знать некоторые важные правила использования гаджета на морозе. Основное из них – держать аксессуар в тепле.

В холодные дни смартфоны могут оказаться менее эффективными и склонными к повреждениям. В частности, хуже всего переносят мороз телефонные аккумуляторы.

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Даже при плюс 10 градусах по Цельсию их производительность снижается. А после нулевых температур аккумулятор может начать быстро разряжаться.

Эксперты советуют зимой перед выходом на улицу класть телефон во внутренний карман верхней одежды. Еще лучше – держать его в чехле из мягких тканей. Это убережет не только аккумулятор от холода, а я телефон при падении будет меньше травмироваться.

Также не стоит на морозе говорить по телефону долгое время. Жидкокристаллические дисплеи при минусовых температурах могут зависать. Однако этот процесс будет длиться долго – как только вы зайдете с телефоном в теплое помещение, работа экрана нормализуется.

На сильном морозе может не работать фотокамера, встроенная в телефон.

Если телефон на морозе отключился и его батарея разрядилась, ни в коем случае не ставьте его сразу на зарядку и не пытайтесь включить – нужно подождать, пока он отогреется.

Также старайтесь избегать попадания на телефон снега. Влага может повредить начинку гаджета и приведет к окислению плат и соединений.

Напомним, что во время холодов аккумуляторы гаджетов разряжаются гораздо быстрее.

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