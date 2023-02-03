Как очистить унитаз от налета без химии: лайфхаки с подручными средствами

Очистить унитаз от налета легко и просто, если знать, какие средства могут эффективно справиться с загрязнением. Многие люди забывают чистить бачок унитаза от накипи во время уборки туалета, но этот этап обязателен.

Желтые, оранжевые или даже зеленые следы появляются на дне, стенках и бачках унитаза. Как избавиться от этих загрязнений в домашних условиях и без применения дорогостоящих химических средств, читайте в нашем материале.

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Чтобы бачок унитаза всегда был чист, необходимо регулярно убирать налет. Для такой уборки применяйте кислые и мягкие растворы. Смыв будет продезинфицирован, а вода менее насыщена известняком.

Если вы наносите специальное средство для удаления накипи для унитаза, следуя инструкциям изготовителя этого средства. Но помните, что использование экологически чистых продуктов лучше для окружающей среды.

Для удаления накипи в бачке унитаза можно применить белый уксус. Он используется во многих лайфхаках для очистки, удаления накипи и зачистки различных поверхностей. Этот универсальный продукт эффективно справится с налетом в бачке унитаза естественным путём.

Как очистить бачок унитаза с помощью белого уксуса:

Откройте бак и закройте входной кран для воды и слейте всю воду;

Нагрейте 1 л белого уксуса, разведите его в 1 литре горячей воды и залейте в бачок;

Средство можно оставить на ночь для большей эффективности;

Используйте щетку с длинной ручкой, чтобы почистить стенки резервуара и удалить накипь;

Помойте бачок и слейте воду;

В конце уборки смочите губку жидким марсельским мылом и протрите стенки бачка унитаза;

Включите подачу воды и смойте еще раз унитаз.

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Таким образом вы избавитесь от следов от камня или коричневых известковых пятен. Но важно не использовать ершик для унитаза, ведь на котором скапливаются микробы и бактерии.

Очистить унитаз также поможет лимон. Это отличное натуральное средство для удаления накипи, а благодаря содержанию лимонной кислоты оно эффективно для растворения накипи и удаления неприятных запахов.

Как очистить бачок унитаза с помощью лимона:

Налейте в резервуар сок 4 лимонов;

Оставьте так на несколько часов;

Потрите щеткой с длинной ручкой;

Смыть воду.

Накипь может накапливаться не только в бачке, но и в унитазе. Чтобы избавиться от сильного налета в унитазе, можно применить некоторые экологические продукты, выбрав правильные чистящие средства, а также их оптимальное использование. К примеру, можно применить кристаллы соды как средство для удаления накипи.

Как очистить сильные загрязнения в унитазе с помощью кристаллов соды:

Смешайте 1/2 стакана белого уксуса и 1/2 стакана соды;

Вылейте смесь в унитаз и оставьте на полчаса;

После чего тщательно уберите все щеткой.

Напомним, в унитаз нельзя выбрасывать некоторые вещи, которые могут засорить канализационные трубы. Чтобы не было неприятностей, почитайте, что не следует бросать в канализацию. Раньше мы также писали о том, зачем в унитаз советуют ежедневно сыпать 1 стакан соли.

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