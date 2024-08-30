Как оформить справку о доходах онлайн и для чего она пенсионерам
В современном цифровом мире многие государственные услуги можно получить онлайн, не выходя из дома. Получение справки о доходах пенсионера – не исключение. Этот документ может потребоваться для разных целей: оформление субсидий, выезда за границу, получение социальных услуг и т.д. Рассмотрим два основных способа получения такой справки через интернет: через Портал Пенсионного фонда Украины и через портал Действие. Об этом пишет sud.ua.
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Получение справки через Портал Пенсионного фонда Украины:
- Авторизация: Зайдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Запрос на документ: В своем личном кабинете найдите раздел "Коммуникации по ПФУ" и выберите опцию "Запрос на получение электронных документов".
- Выбор справки: Из предложенного списка выберите "Справка о доходах пенсионера".
- Заполнение формы: Заполните необходимые поля, указав период, за который необходимо получить справку.
- Отправка запроса: После проверки введенных данных нажмите кнопку Отправить в ПФУ.
- Ожидание ответа: Вы можете отслеживать статус запроса в разделе "Мои обращения".
Получение справки через портал Действие:
- Авторизация: Зайдите на портал Действие и авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID.
- Поиск услуги: В меню "Услуги" найдите и выберите "Справка о доходах пенсионера".
- Проверка данных: Убедитесь, что все данные в вашем профиле актуальны.
- Формирование запроса: Укажите период, за который необходимо получить справку, и отправьте запрос.
Преимущества онлайн-получения справки:
- Скорость: Процесс оформления занимает минимум времени.
- Удобство Не нужно посещать офис Пенсионного фонда.
- Безопасность Данные передаются в зашифрованном виде.
- Доступность: Услуга доступна 24/7.
Альтернативный способ
Если у вас нет возможности воспользоваться онлайн-сервисами, вы можете обратиться в ближайший территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Там вам предоставят справку в бумажном виде.
Для получения справки нужно иметь действительную электронную подпись или BankID. Если у вас нет, обратитесь в центр предоставления административных услуг для их оформления.
Напомним, ранее UAportal писал, следует ли украинским пенсионерам ожидать индексацию выплат до конца года.
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