Как оформить справку о доходах онлайн и для чего она пенсионерам

В современном цифровом мире многие государственные услуги можно получить онлайн, не выходя из дома. Получение справки о доходах пенсионера – не исключение. Этот документ может потребоваться для разных целей: оформление субсидий, выезда за границу, получение социальных услуг и т.д. Рассмотрим два основных способа получения такой справки через интернет: через Портал Пенсионного фонда Украины и через портал Действие. Об этом пишет sud.ua.

Читайте також: В Украине изменят порядок расчета пенсий

Получение справки через Портал Пенсионного фонда Украины:

Авторизация: Зайдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Запрос на документ: В своем личном кабинете найдите раздел "Коммуникации по ПФУ" и выберите опцию "Запрос на получение электронных документов". Выбор справки: Из предложенного списка выберите "Справка о доходах пенсионера". Заполнение формы: Заполните необходимые поля, указав период, за который необходимо получить справку. Отправка запроса: После проверки введенных данных нажмите кнопку Отправить в ПФУ. Ожидание ответа: Вы можете отслеживать статус запроса в разделе "Мои обращения".

Получение справки через портал Действие:

Авторизация: Зайдите на портал Действие и авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID. Поиск услуги: В меню "Услуги" найдите и выберите "Справка о доходах пенсионера". Проверка данных: Убедитесь, что все данные в вашем профиле актуальны. Формирование запроса: Укажите период, за который необходимо получить справку, и отправьте запрос.

Преимущества онлайн-получения справки:

Скорость: Процесс оформления занимает минимум времени.

Удобство Не нужно посещать офис Пенсионного фонда.

Безопасность Данные передаются в зашифрованном виде.

Доступность: Услуга доступна 24/7.

Альтернативный способ

Если у вас нет возможности воспользоваться онлайн-сервисами, вы можете обратиться в ближайший территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Там вам предоставят справку в бумажном виде.

Для получения справки нужно иметь действительную электронную подпись или BankID. Если у вас нет, обратитесь в центр предоставления административных услуг для их оформления.

Напомним, ранее UAportal писал, следует ли украинским пенсионерам ожидать индексацию выплат до конца года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!