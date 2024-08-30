Як оформити довідку про доходи онлайн та для чого вона пенсіонерам

У сучасному цифровому світі багато державних послуг можна отримати онлайн, не виходячи з дому. Отримання довідки про доходи пенсіонера – не виняток. Цей документ може знадобитися для різних цілей: оформлення субсидій, виїзду за кордон, отримання соціальних послуг тощо. Розглянемо два основних способи отримання такої довідки через інтернет: через Портал Пенсійного фонду України та через портал Дія. Про це пише sud.ua.

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Отримання довідки через Портал Пенсійного фонду України:

Авторизація: Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Запит на документ: У своєму особистому кабінеті знайдіть розділ "Комунікації з ПФУ" та оберіть опцію "Запит на отримання електронних документів". Вибір довідки: Із запропонованого списку виберіть "Довідка про доходи пенсіонера". Заповнення форми: Заповніть необхідні поля, вказавши період, за який потрібно отримати довідку. Відправка запиту: Після перевірки введених даних натисніть кнопку "Відправити до ПФУ". Очікування відповіді: Ви можете відстежувати статус свого запиту в розділі "Мої звернення".

Отримання довідки через портал Дія:

Авторизація: Зайдіть на портал Дія та авторизуйтесь за допомогою електронного підпису або BankID. Пошук послуги: У меню "Послуги" знайдіть і оберіть "Довідка про доходи пенсіонера". Перевірка даних: Перевірте, чи всі дані у вашому профілі актуальні. Формування запиту: Вкажіть період, за який потрібно отримати довідку, та надішліть запит.

Переваги онлайн-отримання довідки:

Швидкість: Процес оформлення займає мінімум часу.

Зручність: Не потрібно відвідувати офіс Пенсійного фонду.

Безпека: Дані передаються в зашифрованому вигляді.

Доступність: Послуга доступна 24/7.

Альтернативний спосіб

Якщо у вас немає можливості скористатися онлайн-сервісами, ви можете звернутися до найближчого територіального органу Пенсійного фонду України. Там вам нададуть довідку у паперовому вигляді.

Для отримання довідки потрібно мати дійсний електронний підпис або BankID. Якщо у вас їх немає, зверніться до центру надання адміністративних послуг для їх оформлення.

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