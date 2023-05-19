Как отказаться от субсидии, социальной помощи и льгот, находясь за границей
Министерство социальной политики Украины объяснило возможность отказаться от получения социальной помощи и жилищных субсидий, находясь за границей.
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Если гражданин Украины, временно находящийся за границей, желает или требует отказаться от получения социальной помощи, он может сделать это следующим образом:
- Написать заявление в произвольной форме с обязательными реквизитами:
- Название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете.
- Фамилия, имя, отчество (если есть) получателя помощи.
- Адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства или пребывания.
- Контактный номер мобильного телефона.
- Адрес электронной почты (если есть).
- Вид получаемой помощи (например, помощь при рождении ребенка, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и т.д.).
- Направить заявление об отказе от социальной помощи электронной почтой или почтовой связью в адрес соответствующего органа социальной защиты населения в Украине.
Контакты органов социальной защиты населения можно найти на веб-сайтах соответствующих районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.
После получения заявления орган социальной защиты населения прекратит выплату определенного вида помощи и по желанию гражданина пришлет справку или скан-копию справки о невыплате помощи по электронной почте или почтовой связи.
Если лицо находится за границей на территории, где продолжаются боевые действия или временно оккупирована российской федерацией, и органы социальной защиты не могут выполнять свои полномочия, заявление можно послать в Департамент социальной защиты населения областной государственной администрации.
Такой же механизм применяется для отказа от получения жилищных субсидий или льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в Украине.
Для подачи соответствующего заявления о прекращении выплат в органы Пенсионного фонда можно воспользоваться дистанционным способом или средствами почтовой связи.
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В заявлении необходимо указать следующую информацию:
- Название органа Пенсионного фонда Украины, где гражданин состоит на учете.
- Фамилия, имя, отчество (если есть) получателя жилищной субсидии или льготы.
- Адрес зарегистрированного, задекларированного или фактического места жительства или пребывания.
- Контактный номер мобильного телефона.
- Адрес электронной почты (если есть).
- Вид государственной поддержки (например, жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, жилищная субсидия на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготы на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа).
Если требуется справка или скан-копия справки о прекращении и невыплате жилищной субсидии или льготы, это необходимо указать в заявлении.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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