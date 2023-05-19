Як відмовитись від субсидії, соціальної допомоги та пільг, перебуваючи за кордоном

Міністерство соціальної політики України надало пояснення щодо можливості відмовитися від отримання соціальної допомоги та житлових субсидій, перебуваючи за кордоном.

Читайте також: 9 причин, через які українці не зможуть отримати субсидію

Якщо громадянин України, який тимчасово перебуває за кордоном, бажає або потребує відмовитися від отримання соціальної допомоги, він може зробити це наступним чином:

Написати заяву в довільній формі з обов'язковими реквізитами: Назва органу соціального захисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку. Прізвище, ім'я, по батькові (якщо є) отримувача допомоги. Адреса зареєстрованого або задекларованого місця проживання або перебування. Контактний номер мобільного телефону. Адреса електронної пошти (якщо є). Вид отримуваної допомоги (наприклад, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і т.д.).

Надіслати заяву про відмову від соціальної допомоги електронною поштою або поштовим зв'язком на адресу відповідного органу соціального захисту населення в Україні.

Відео дня

Контакти органів соціального захисту населення можна знайти на веб-сайтах відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Після отримання заяви орган соціального захисту населення припинить виплату певного виду допомоги і за бажанням громадянина надішле довідку або скан-копію довідки про невиплату допомоги електронною поштою або поштовим зв'язком.

Якщо особа перебуває за кордоном на території, де тривають бойові дії або яка тимчасово окупована російською федерацією, і органи соціального захисту не можуть виконувати свої повноваження, заяву можна надіслати до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Такий самий механізм застосовується для відмови від отримання житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в Україні.

Для подання відповідної заяви про припинення виплат до органів Пенсійного фонду також можна скористатися дистанційним способом або засобами поштового зв'язку.

Читайте також: Деякі з українців можуть отримати пенсії на 50% більше: подробиці

У заяві необхідно зазначити наступну інформацію:

Назва органу Пенсійного фонду України, в якому громадянин перебуває на обліку.

Прізвище, ім'я, по батькові (якщо є) отримувача житлової субсидії або пільги.

Адреса зареєстрованого, задекларованого або фактичного місця проживання або перебування.

Контактний номер мобільного телефону.

Адреса електронної пошти (якщо є).

Вид державної підтримки (наприклад, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, житлова субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу).

Якщо потрібно отримати довідку або скан-копію довідки про припинення і невиплату житлової субсидії або пільги, це необхідно вказати в заяві.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!