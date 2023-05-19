Как отказаться от субсидии, социальной помощи и льгот, находясь за границей

Министерство социальной политики Украины объяснило возможность отказаться от получения социальной помощи и жилищных субсидий, находясь за границей.

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Если гражданин Украины, временно находящийся за границей, желает или требует отказаться от получения социальной помощи, он может сделать это следующим образом:

Написать заявление в произвольной форме с обязательными реквизитами: Название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете. Фамилия, имя, отчество (если есть) получателя помощи. Адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства или пребывания. Контактный номер мобильного телефона. Адрес электронной почты (если есть). Вид получаемой помощи (например, помощь при рождении ребенка, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и т.д.).

Направить заявление об отказе от социальной помощи электронной почтой или почтовой связью в адрес соответствующего органа социальной защиты населения в Украине.

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Контакты органов социальной защиты населения можно найти на веб-сайтах соответствующих районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.

После получения заявления орган социальной защиты населения прекратит выплату определенного вида помощи и по желанию гражданина пришлет справку или скан-копию справки о невыплате помощи по электронной почте или почтовой связи.

Если лицо находится за границей на территории, где продолжаются боевые действия или временно оккупирована российской федерацией, и органы социальной защиты не могут выполнять свои полномочия, заявление можно послать в Департамент социальной защиты населения областной государственной администрации.

Такой же механизм применяется для отказа от получения жилищных субсидий или льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в Украине.

Для подачи соответствующего заявления о прекращении выплат в органы Пенсионного фонда можно воспользоваться дистанционным способом или средствами почтовой связи.

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В заявлении необходимо указать следующую информацию:

Название органа Пенсионного фонда Украины, где гражданин состоит на учете.

Фамилия, имя, отчество (если есть) получателя жилищной субсидии или льготы.

Адрес зарегистрированного, задекларированного или фактического места жительства или пребывания.

Контактный номер мобильного телефона.

Адрес электронной почты (если есть).

Вид государственной поддержки (например, жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, жилищная субсидия на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготы на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа).

Если требуется справка или скан-копия справки о прекращении и невыплате жилищной субсидии или льготы, это необходимо указать в заявлении.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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