Как отличить оригинальные AirPods от подделки: простые советы

Часто на рынке можно найти поддельные наушники AirPods для iPhone. Фейковые наушники снаружи максимально имитируют оригинал, из-за чего трудно определить, фальшивка ли это с первого взгляда.

Однако отличить оригинальные AirPods от подделки вам поможет один способ, который всегда работает. Для этого вам понадобится только фонарик.

Читайте также: Как спасти зарядную проволоку iPhone от поломки

Для того чтобы проверить, держите ли вы настоящие AirPods от Apple, их нужно подсветить снизу фонариком. На оригинальном кейсе против света видны полоски и темные пятна. То есть оригинальные наушники должны выглядеть так, как на правом фото снизу.

Подделка и оригинальные AirPods

Чтобы отличить оригинальные AirPods от подделки, обратите внимание еще на следующие характерные особенности фейковых наушников:

Подозрительно низкая стоимость;

Плохое качество упаковки (настоящая упаковка от Apple – белая коробка в тон девайса);

Наушники не подключаются к iPhone мгновенно;

Есть дополнительные функции и настройки, которых нет в оригинальных AirPods (ищите в настройках iPhone в разделе Bluetooth);

Также в настройках AirPod можно найти серийный номер и проверить на сайте Apple.

Ранее мы писали о том, как легко очистить главный экран iPhone от лишних ярлыков и программ и один малоизвестный лайфхак, который поможет ускорить работу iPhone или iPad.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!