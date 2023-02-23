Как отмыть душевую кабину от налета быстро и действенно: простые способы

Душевая кабина даже у наиболее бережной хозяйки, которая периодически ее чистит и моет, время от времени покрывается мыльным или известковым налетом. Если вода очень жесткая, то отмыть известковые налеты на стекле не очень просто.

Однако некоторые химические средства способны справиться с этим быстро, однако заметьте, что использование агрессивных химикатов требует осторожности – не забывайте надевать защитные перчатки и по возможности респиратор, чтобы молекулы химикатов не попадали в дыхательные пути.

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Еще один важный момент при использовании химикатов, если в душевой кабине присутствуют хромированные детали, некоторые вещества, содержащиеся в бытовой химии могут их повредить.

Если же вы хотите отчистить душевую кабину народными экологичными средствами, можно воспользоваться следующими методами:

Меламиновая губка – она может почистить душевую кабину от известкового налета быстро и без особого труда. Также поможет в борьбе с мыльными разводами. Лимонная кислота и сода – две столовые ложки кислоты и ложка сода в стакане теплой воды и разбрызгайте на поверхность стекла. Оставьте на 20 минут, затем протрите губкой и смойте.

Спирт – разведите водой 2:1 и протрите поверхности, требующие чистки.

Зубная паста – это чистящее средство подойдет для мелких деталей душевой кабины. Смажьте пастой необходимые места, оставьте на несколько часов, затем протрите старой зубной щеткой и смойте теплой водой.

Сода и перекись помогут удалить не только налет, но и плесень и грибок. Сначала к соде добавьте немного воды, образовав раствор, похожий на густую кашу. Протрите им все элементы душевой кабины и оставьте на 10-20 минут. Затем возьмите кухонную губку, смочите в перекись водорода и тщательно протрите все поверхности.

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