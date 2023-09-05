Как отремонтировать светодиодную лампу с помощью карандаша и без пайки

Современные светодиодные лампочки стали популярным выбором благодаря их эффективности и способности экономить электроэнергию. Однако даже самые качественные лампы могут выйти из строя со временем.

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Вместо того чтобы просто выбрасывать их и покупать новые, вы можете сэкономить деньги и ресурсы, исправив светодиодную лампочку самостоятельно, пишет Главред.

Наиболее распространенной причиной неисправности светодиодной лампы является перегоревший светодиод. Обычно этот светодиод уже не работает и не меняется новый, что приводит к нетрудоспособности всей лампочки. Однако существует способ легко восстановить ее функциональность и сэкономить деньги.

Основной принцип состоит в том, что светодиоды в лампе соединены последовательно. Если один светодиод перегорел, вся цепь прерывается, и другие светодиоды прекращают работу из-за отсутствия электрического тока. Исправить это можно, восстановив цепь.

Для этого нужно вытянуть перегоревший светодиод отверткой, шилом или ножом, объявить контакты, а затем нанести капельку припоя, соединяющего эти контакты и восстановившего цельность цепи.

Также существует еще один упрощенный способ обновления лампы. Для этого вам понадобится обычный карандаш. Сначала извлеките перегоревший светодиод из лампы с помощью отвертки. Затем возьмите карандаш и внимательно изобразите участок между контактами светодиода. Таким образом, карандашный грифель станет проводником для электричества, и это может восстановить работу лампы.

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