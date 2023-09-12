Как оживить гортензию: три причины, почему она увядает, и как их решить

Уход за гортензией может показаться сложным. Впрочем, эти растения стоят усилия, украшая сад невероятно красивыми цветами.

Есть несколько причин, почему ваши гортензии могут погибать и каждая требует отдельного решения. Три наиболее распространенные причины связаны с погодой, сообщает Express.co.uk.

Засуха

Гортензия может увянуть из-за засухи, то есть ей не хватает воды. Это может быть потому, что растение недостаточно поливают, или оно в слишком быстро стекающей почве.

Признаками этого являются увядание гортензии, ее листья и цветы, которые поникают и становятся коричневыми. Исправление не сложно. Хорошо полейте свою гортензию. Попробуйте также добавить в грунт компост, чтобы подольше сохранить влагу.

Читайте также: Гортензия будет пышно цвести, если рядом посадить некоторые растения: советы садоводов

Солнечный ожог

В ярких солнечных условиях гортензии могут обгореть. Это приведет к тому, что листья пожелтеют и станут сухими, кажется, будто они увядают, даже если их достаточно полить.

Скорее всего это вызвано тем, что вашу гортензию посадили не в том месте. Вероятно, вам придется пересадить гортензию. Гортензии следует высаживать в защищенном месте с солнечным утром и тенистым днем.

Мороз

Поврежденные морозом гортензии будут бросаться в глаза скорым изменением цвета на листьях. После ночных морозов поврежденные листья будут черными или коричневыми, а не зелеными. Важно обрезать поврежденную часть растения у побегов.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !