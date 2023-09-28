Как подготовиться к блэкаутам: список продуктов и вещей, которые должны быть в доме

Отопительный сезон обычно начинается 15 октября, но в зависимости от погодных условий эта дата может быть скорректирована. Пока точной даты включения отопления в Украине не называют.

Однако по прогнозам отдельных экспертов, понятно, что россияне могут снова массированно атаковать энергетические объекты нашей страны, чтобы оставить украинцев без электричества и тепла.

Читайте также: Названа часть дома, из-за которой теряется больше всего тепла

Чтобы быть готовым к таким ситуациям важно заранее подготовиться.

Продукты

Самое важное, что нужно иметь в доме на случай длительного отключения света – это продукты. Важно запастись продуктами, не требующими приготовления или которые можно приготовить на открытом огне. В доме должны быть в запасе:

Консервы

Крупы

Яйца

Овощи и фрукты

Вода

Мука

Масло

Соль и сахар

Орехи и сухофрукты

Каши или супы быстрого приготовления

Сладости

Снеки

Вещи

Также нужно позаботиться о теплых вещах:

Шерстяные носки

Теплые одеяла

Утепленные вещи верхней одежды

перчатки

Также нужно иметь в доме вещи первой необходимости:

Фонарики и батарейки к ним

Свечи и спички

Аккумуляторы и павербанки

Грелки

Средства гигиены

Следует заранее приобрести медикаменты для первой помощи и лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями. Под рукой следует иметь документы, деньги и зарядное устройство для телефона.

Следует позаботиться и о запасах для домашних животных. Купите и положите на хранение корм и наполнители для лотков.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!