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Как подготовиться к блэкаутам: список продуктов и вещей, которые должны быть в доме

Былим Елена

Как подготовиться к блэкаутам: список продуктов и вещей, которые должны быть в доме

Отопительный сезон обычно начинается 15 октября, но в зависимости от погодных условий эта дата может быть скорректирована. Пока точной даты включения отопления в Украине не называют.

Однако по прогнозам отдельных экспертов, понятно, что россияне могут снова массированно атаковать энергетические объекты нашей страны, чтобы оставить украинцев без электричества и тепла.

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Чтобы быть готовым к таким ситуациям важно заранее подготовиться.

Продукты

Самое важное, что нужно иметь в доме на случай длительного отключения света – это продукты. Важно запастись продуктами, не требующими приготовления или которые можно приготовить на открытом огне. В доме должны быть в запасе:

  • Консервы
  • Крупы
  • Яйца
  • Овощи и фрукты
  • Вода
  • Мука
  • Масло
  • Соль и сахар
  • Орехи и сухофрукты
  • Каши или супы быстрого приготовления
  • Сладости
  • Снеки

Вещи

Также нужно позаботиться о теплых вещах:

  • Шерстяные носки
  • Теплые одеяла
  • Утепленные вещи верхней одежды
  • перчатки

Также нужно иметь в доме вещи первой необходимости:

  • Фонарики и батарейки к ним
  • Свечи и спички
  • Аккумуляторы и павербанки
  • Грелки
  • Средства гигиены

Следует заранее приобрести медикаменты для первой помощи и лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями. Под рукой следует иметь документы, деньги и зарядное устройство для телефона.

Следует позаботиться и о запасах для домашних животных. Купите и положите на хранение корм и наполнители для лотков.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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