Как подкармливать розы бананами, чтобы они пышно цвели: совет опытных садоводов

Розы являются одними из самых популярных цветов в садоводстве. Их нежные лепестки и многообразные цвета делают их прекрасным дополнением к любому саду или садовой обочине. Но для того чтобы ваши розы процветали здоровыми и красочными, важно предоставлять им достаточное питание. Специалисты заявляют, что использование банановой кожуры в качестве удобрений для роз эффективно.

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Для питания растений опытные садоводы рекомендуют разрезать шкурку от шести бананов на небольшие кусочки, положить их в литровую банку, залив водой, и закрыть крышкой. Эту смесь следует настоять в течение четырех дней в темном месте.

После этого нужно осторожно процедить полученный настой и добавить его в ведро с водой, которая была отстояна или подогрета на солнце (0,6-0,7 литров концентрата на 10-12 литров воды).

Полученный раствор следует поливать розы, используя примерно пять литров на каждый куст. Этот процесс можно повторять в течение всего вегетационного периода роз с интервалом в 2-3 недели.

Напомним, мы уже писали, как сделать поливалку из пластиковой бутылки.

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