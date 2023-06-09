Как понять, что ваш мобильный телефон прослушивают: 5 признаков опасности

Если вы замечаете, что ваш мобильный телефон фонит во время разговора или вы слышите какие-то непонятные звуки, может быть, что ваш гаджет прослушивают.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, узнать, есть ли прослушка на вашем смартфоне, сложная задача, потому что современные методы прослушивания могут быть технологичными и вообще незаметными.

Читайте также: Как увеличить заряд батареи на телефоне Android: нестандартные методы, точно работающие

Существует несколько признаков, которые могут указывать на возможность прослушивания телефона. Вот пять основных:

Если аккумулятор внезапно начал быстро разряжаться, это может быть признаком того, что на вашем телефоне работает вредоносная программа или фоновый процесс, использующий много ресурсов и энергии. Странные звуки или эхо во время разговоров – это тоже может являться признаком наличия нелегального прослушивания. Если телефон нагревается чрезмерно даже при обычном использовании, это может быть следствием работающих в фоновом режиме шпионских программ или программ, которые перехватывают вашу активность. Если вы заметили, что объемы передачи данных обычно отличаются, хотя вы не изменили свои привычки использования Интернета, это может свидетельствовать об активной передаче данных с вашего телефона в сторонние источники. Нестандартная активность телефона – если смартфон самостоятельно включается, выключается, отправляет сообщения или выполняет другие необычные действия без вмешательства, следует проверить его на наличие прослушки.

Если вы наблюдаете подобное поведение телефона, рекомендуется обратиться к специалистам в области кибербезопасности или в органы правопорядка для детальной проверки и выявления возможных угроз.

Читайте также: Как делать качественные фото даже на плохую камеру бюджетного смартфона

Специалисты отмечают, что можно попробовать и самим предпринять несколько шагов по защите мобильного телефона от возможной прослушки. Они рекомендуют регулярно обновлять операционную систему своего телефона и все приложения до последних версий. Обновления содержат важные патчи безопасности, помогающие устранять уязвимости.

Используйте надежные пароли и блокировку экрана – настройте сложный пароль или используйте функцию распознавания отпечатков пальцев, шаблона или PIN-кода для блокировки экрана. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашему телефону.

Установите антивирусное программное обеспечение, которое может помочь обнаружить и удалить вредоносные программы, которые могут прослушивать телефон.

Используйте функцию двухэтапной аутентификации, которая запрашивает дополнительный код или подтверждение при входе в аккаунт. Это сделает доступ к телефону более безопасным.

Тщательно просмотрите разрешения, предоставляемые приложениями на вашем телефоне. Отзывайте разрешения, которые кажутся вам подозрительными или лишними для функционирования приложений.

Читайте также: Как найти и заблокировать украденный смартфон на Android: инструкция

Избегайте подключения к незащищенным сетям Wi-Fi, особенно тем, к которым вы не имеете полного доверия. Незащищенная сеть может использоваться для перехвата вашего трафика и утечки конфиденциальной информации.

Будьте осторожны с приложениями сторонних производителей: Загружайте приложения только из официальных источников, таких как Google Play или App Store. Будьте осторожны с приложениями, требующими предоставления чрезмерных разрешений или способности выполнять подозрительные функции.

Многие современные мобильные устройства поддерживают шифрование данных. Включите шифрование для защиты своих основных данных.

Избегайте нажатия на ссылку или открытие вложений из ненадежных источников. Это может привести к вводу вредоносного программного обеспечения на телефон.

Сохраняйте свой телефон под контролем: не оставляйте телефон без присмотра и не откладывайте его в ненадежных местах. Будьте осторожны при открытии информации и обмене конфиденциальными данными по телефону.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!