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Как позаботиться о безопасности домашних животных в случае ядерного взрыва

Игорь Романько

Как защитить животных от радиации при ядерном взрыве

Инициатива Save Pets of Ukraine от Kormotech предлагает полезные советы владельцам домашних животных, как обеспечить их безопасность при ядерном взрыве.

Самое главное – оставайтесь спокойными и следуйте инструкциям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это поможет уменьшить стресс у ваших домашних питомцев.

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Основные советы

  1. Держите животных в безопасном месте, например в подвале или подземном помещении, если они доступны. Это оградит их от радиации;
  2. Если ваше животное было на улице при взрыве, оперативно помойте его, используя шампунь или мыло. Если нет особых средств, просто промойте животное водой;
  3. Помните о своей безопасности во время мытья животного. Используйте резиновые перчатки и маску для лица. Если у вас есть порезы или царапины на коже, защитите их во избежание попадания радиоактивных материалов в рану. После мытья животного обязательно мойте руки и лицо;
  4. Сделайте пространство безопасным для животных. Вытрите миски и коврики для домашних животных, а затем положите тряпки в пакет или герметичную коробку, которую держите в недоступном для животных и людей месте.

Еда для вашего четырехлапого друга

Безопаснее кормить вашего любимца кормом, который должен быть закрыт в герметичных банках или пакетах. Важно приобрести достаточное количество корма заранее.

Также важно хранить корм для своих домашних животных в герметичных контейнерах, таких как банки или коробки. Перед открытием контейнера тщательно протрите его влажной тканью или чистым полотенцем.

Вода для вашего любимца

Подготовьте достаточный запас воды, храня ее в плотно закрытых контейнерах заранее. Помните, что вода из кранов, водоемов или колодцев может быть опасна во время чрезвычайных ситуаций.

Важно отметить, что рекомендация "ограничивать доступ к воде, чтобы у животного не было нужды в туалете" вредна. В случае трагедии учитывайте, что вам и вашей семье, включая вашего питомца, потребуется большое количество чистой воды для питья, поэтому подготовьте достаточный запас воды для всех.

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Санитарные процедуры для домашних животных

Для кошек: Разместите газеты, пеленки или используйте наполнитель для туалета в зоне доступа кошки. Выбирайте материалы, которые имеют закрытую упаковку.

Если кошачий наполнитель или пеленки были открыты на момент аварии, они считаются опасными для использования, поскольку могут обладать поглощающими свойствами.

Подходите к удалению отходов как потенциально загрязненного материала. Не касайтесь их голыми руками и немедленно упаковывайте их вместе с другими загрязненными вещами.

Для собак: Учтите, что некоторое время собаке запрещено будет выходить на улицу. Поэтому важно создать отдельное пространство, где она может использовать туалет. Подготовьте ящик с грунтом, который будет напоминать ей привычную местность и служит временным туалетом.

В первый день собака может не пытаться выполнить свои потребности, поскольку они аккуратны и избегают загрязнения там, где спят, едят или играют.

Наблюдайте за ее поведением: если она начинает искать место, где можно сходить в туалет (например, скулит хвостиком или скребется), отведите его в отведенное место и объясните, что здесь можно выполнять потребности. Если ничего не выходит, не давите на нее, а через час повторите попытку. Объясните спокойно, что это временные условия и со временем все вернется в норму.

Чтобы облегчить процесс, можно сделать теплые компрессы на живот собаки, например положить теплую влажную салфетку или полотенце и погладить ее. Важно избегать использования мочегонных или слабительных средств, поскольку они могут усугубить ситуацию.

Действия при переходе в безопасное место для животных

Для небольших животных, таких как кошки или собачки, подготовьте контейнер для переноски. Заверните его в полиэтилен, оставив отверстие для доступа и дыхания. Закройте это отверстие марлей, которую можно обмотать несколькими слоями.

В случае больших собак наденьте их в их одежду, особенно зимнюю одежду, такую как куртки и обувь. Примените намордник, который можно обмотать марлей.

Важно отметить, что нет научно обоснованных данных, подтверждающих рекомендацию использования йодида калия для животных.

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Подготовьте "тревожный чемодан" для вашего животного

  1. сухой корм;
  2. Переноска для котиков, собак маленьких пород, или котят/щенков;
  3. Запас воды и миска для воды или поилки;
  4. Если у вашего животного хронические заболевания, не забудьте включить запас лекарств;
  5. Важные документы, такие как ветеринарные бумаги, паспорт животных и контактные данные ветеринара;
  6. Влажные салфетки для гигиены животного;
  7. Подстилка для комфорта и гигиены;
  8. Поводок, чтобы иметь возможность управлять животным во время эвакуации;
  9. Намордник, если это необходимо для безопасности животных и окружающих;
  10. Запас стрессовых наград или развлечений, которые могут успокоить животное.

Не забудьте сделать запас пищи, воды и лекарств на минимум 7 дней.

Самое главное, сохраняйте свой привычный режим, играйте со своим животным, учите его команды – это может отвлечь его от стресса. И самое важное – сохраняйте спокойствие, потому что животные испытывают наше настроение. Желаем, чтобы эти советы никогда вам не понадобились!

Ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. А эксперты по Энергоатому объяснили, что ждет украинцев в случае ядерного взрыва на ЗАЭС.

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