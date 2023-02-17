Как правильно брать деньги и с какой руки отдавать, чтобы не жить в бедности

Издавна люди верят в магию, особенно во всевозможные поверья и приметы. Также с давних времен мечта едва ли не каждого человека стать богаче.

Если вы верите, что не только благодаря тяжелому труду можно разбогатеть, предлагаем вам узнать, какие магические ритуалы соблюдали наши предки, чтобы стать материально обеспеченными.

Читайте также: Как незаметно для своего кошелька отложить деньги, даже когда зарплата низкая

Поэтому издавна считается, что приумножать свое состояние стоит на растущую Луну. Говорят, что как только месяц начинает "расти", нужно взять крупные купюры и выйти на улицу и показать их на Луну. При этом еще приговаривали: "Луна, Луна, это тебе на пополнение, а мне на здоровье и богатство". Еще заговор может быть таким: "Месяц, месяц, принеси мне денег".

Наши предки считали, что брать от кого-то деньги лучше левой рукой, а вот отдавать – правой. А еще считалось, что если взять деньги взаймы левой рукой, то вернуть их будет легче.

Также принято отдавать деньги не держа их при этом в руке, а класть на какую-то поверхность, лучше всего на стол – так вы вроде бы желаете человеку, которому отдаете долг, чтобы у него всегда водились деньги. Если вам кто-то возвращает долг, то либо берите деньги направо, либо просите, чтобы их положили на деревянную поверхность. Считается, что дерево способно отнимать отрицательную энергетику.

Читайте также: Как сэкономить на платежках за электроэнергию: простые способы экономии

Также для улучшения материального положения принято держать деньги в кошельке, они вроде бы любят порядок. Поэтому составьте их купюру в купюры в порядке роста. Старайтесь не держать деньги в карманах, тем более не мните их. Еще до кошелька нужно вложить "неприкосновенную купюру" – это банкнота, которую вы всегда носите с собой, но не тратить ее. Считается, что она "привлечет к себе" такие же банкноты.

Еще одна интересная примета – когда гремит первый весенний гром, нужно потрясти монеты, собранные в кулаке.

Чтобы деньги водились в доме, наши предки делали по дому "денежные подклады". По приметам, дом будет богаче, если купюры или монету положить под скатерть, или под коврик у входной двери. Когда вы будете переступать порог собственного дома, приговаривайте: "Я домой и деньги за мной".

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и отрицательную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!