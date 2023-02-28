Как правильно подготовить пуховик к следующей зиме: полезные советы

Зима уже позади, поэтому пора прятать зимние вещи. Однако до того, как отправить пуховики и пальто подальше в шкаф, их нужно правильно подготовить к длительному хранению, чтобы в следующем сезоне достать аккуратную верхнюю одежду.

Пуховики чаще всего делают из искусственных наполнителей из холофайбера, синтепона или из пуха или пера. Не следует просто класть пуховик в шкаф после стирки до следующей зимы. Когда куртка высохнет, наполнитель следует расправить.

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Для этого разложите мокрый пуховик на ровной жесткой поверхности. Возьмите чистый теннисный мячик и раскатайте пуховик снизу к вороту. К тому же наружный материал пуховика может казаться сухим, а сам наполнитель может оставаться влажным, поэтому его следует оставить полежать еще несколько дней при комнатной температуре до полного высыхания.

Пуховик следует повесить на вешалке в тканевом чехле, который лучше пропитать веществом, защищающим от моли. Застегните все замки и пуговицы. Если вы не можете повесить пуховик – выверните его наизнанку и осторожно сложите в коробку с вентиляционными отверстиями или в отдельный сундук или отделение в шкафу.

Но следует учитывать, что изделия из пуха нельзя сворачивать, чтобы наполнитель не помялся и не потерял теплопроводность. Также категорически нельзя хранить пуховики на балконе под лучами солнца, потому что они выгорят. А лишняя влага испортит материал.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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