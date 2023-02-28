Як правильно підготувати пуховик до наступної зими: корисні поради

Зима вже позаду, тому час ховати зимові речі. Проте до того, як відправити пуховики та пальта подалі у шафу, їх потрібно правильно підготувати до тривалого зберігання, щоб наступного сезону дістати охайний верхній одяг.

Пуховики найчастіше роблять зі штучних наповнювачів із холофайбера, синтепону або з пуху чи пера. Не слід просто класти пуховик до шафи після прання до наступної зими. Коли куртка висохне, наповнювач слід розправити.

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Для цього розкладіть мокрий пуховик на рівній жорсткій поверхні. Візьміть чистий тенісний м'ячик та розкочуйте пуховик знизу до коміра. До того ж зовнішній матеріал пуховика може здаватися сухим, а сам наповнювач може залишатися вологим, тому його треба залишити полежати ще кілька днів при кімнатній температурі до повного висихання.

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Пуховик слід повісити на вішаку в тканинному чохлі, який краще просочити речовиною, що захищає від молі. Застібніть всі замки та ґудзики. Якщо ви не можете повісити пуховик – виверніть його навиворіт та обережно складіть у коробку з отворами для вентиляції або в окрему скриню чи відділення в шафі.

Але слід враховувати, що вироби з пуху не можна згортати, щоб наповнювач не пом'явся і не втратив теплопровідність. Також категорично не можна зберігати пуховики на балконі під променями сонця, бо вони вигорять. А зайва волога зіпсує матеріал.

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