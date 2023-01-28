Как правильно сочетать разные материалы в образе: советы стилиста

Как правильно сочетать различные материалы в образе – советы стилиста

Образ будет интересен и эффектен, если стильно комбинировать различные материалы. Да, драматическую кожу можно сочетать с домашним трикотажем, а хлопок с роскошным шелком.

Удачное сочетание материалов в образе – один из основных стилевых приёмов. Поэтому стилисты предлагают не бояться экспериментировать и использовать этот метод стайлинга.

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Кожа + трикотаж

Как стильно комбинировать материалы в образах - модные примеры в фото - модные тренды 2023

Костюмная ткань + хлопок + деним

Как стильно комбинировать материалы в образах - модные примеры в фото - модные тренды 2023

Костюмная ткань + хлопок + кожа

Как стильно комбинировать материалы в образах - модные примеры в фото - модные тренды 2023

Твид + хлопок + деним

Как стильно комбинировать материалы в образах - модные примеры в фото - модные тренды 2023

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Шелк (сатин, атлас) или паетки/блестки + деним

Как стильно комбинировать материалы в образах - модные примеры в фото - модные тренды 2023

Костюмная ткань + трикотаж

Как стильно комбинировать материалы в образах - модные примеры в фото - модные тренды 2023

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Хлопок + пайетки (стразы, перья)

Как стильно комбинировать материалы в образах - модные примеры в фото - модные тренды 2023

Мех + деним

Как стильно комбинировать материалы в образах - модные примеры в фото - модные тренды 2023

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