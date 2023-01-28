Как правильно сочетать разные материалы в образе: советы стилиста
Образ будет интересен и эффектен, если стильно комбинировать различные материалы. Да, драматическую кожу можно сочетать с домашним трикотажем, а хлопок с роскошным шелком.
Удачное сочетание материалов в образе – один из основных стилевых приёмов. Поэтому стилисты предлагают не бояться экспериментировать и использовать этот метод стайлинга.
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Кожа + трикотаж
Костюмная ткань + хлопок + деним
Костюмная ткань + хлопок + кожа
Твид + хлопок + деним
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Шелк (сатин, атлас) или паетки/блестки + деним
Костюмная ткань + трикотаж
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Хлопок + пайетки (стразы, перья)
Мех + деним
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Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.
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