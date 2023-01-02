Как правильно согреть организм зимой, когда нет отопления: советы диетолога

Во время массовых отключений электричества зимой в домах украинцев, имеющих индивидуальное отопление, исчезает и тепло. Если нет возможности подвигаться, чтобы согреться, можно помочь своему организму не замерзнуть, употребляя в пищу некоторые продукты.

Какие именно – рассказала эксперт по здоровому питанию, диетолог и блоггер Мария Федоренко. Она заметила, что в холодное время нам хочется больше есть, однако если это делать правильно, можно не переживать за лишние килограммы.

Согреться, отметила эксперт, помогут витаминные чаи из трав, ягод и фруктов. Чтобы их приготовить, много времени возиться на кухне не придется. Федоренко говорит: "Травы, ягоды (малина), имбирь, лимон, облепиха, бруснику надо залить кипятком, дать настояться и пить в течение дня".

Также помогут согреть организм горячие супы и бульоны. Она советует готовить их с добавлением тыквы, шпината или грибов.

К тому же, считает Федоренко, согреться помогут спайси-кофе или спайси-чай. "Специи имеют согревающий эффект и богаты антиоксидантами. Добавляйте в ваши кофе и чай кардамон, корицу, мускатный орех, перец или готовую индийскую смесь Масала", — посоветовала экспертка.

Ранее, напомним, в Минздраве предостерегли от "алкогольного согревания" организма. Медики предупредили, что алкоголь только создает ощущение тепла в организме, потому что кровь приливает к коже. Однако это означает, что в других частях тела кровообращение уменьшается и температура тела внутри снижается. Это может привести к переохлаждению.

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